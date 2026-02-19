Grupo Air France-KLM registró un beneficio neto récord de 1.750 millones de euros en 2025

Los ingresos del grupo el año pasado alcanzaron igualmente una cifra récord de 33.000 millones de euros, un 4,9 % más que en 2024, según informó Air France-KLM en un comunicado.

"A pesar de la persistente incertidumbre externa, afrontamos 2026 con confianza y el compromiso de implementar rigurosa y disciplinadamente nuestra hoja de ruta estratégica para alcanzar nuestros objetivos a medio plazo", dijo el director ejecutivo del grupo, Benjamin Smith, tras subrayar el "sólido desempeño en un entorno complejo" de Air France-KLM en 2025.

Las aerolíneas del grupo "transportaron a más de 100 millones de pasajeros y generaron ingresos operativos recurrentes de más de 2.000 millones de euros, una primicia en nuestra historia", señaló Smith.

Este resultado histórico para el grupo que agrupa las aerolíneas Air France, KLM y Transavia, de transportar exactamente a 102,8 millones de pasajeros en 2025 le sitúa en el tercer puesto de Europa, por detrás del grupo Luftthansa (131 millones de pasajeros) y del grupo IAG (126 millones de pasajeros).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El director ejecutivo explicó los buenos resultados, en gran parte, debido a la implementación de su estrategia prémium más rentable (primera clase, business y prémium), mejorando la experiencia del cliente en todas sus aerolíneas, en particular, con nuevas cabinas, wifi de alta velocidad y salas VIP en todo el mundo, al mismo tiempo que lograron mejoras en sostenibilidad mediante la renovación de la flota y un mayor uso de combustible de aviación sostenible (SAF).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El grupo anticipa para 2026 un crecimiento moderado y una sólida disciplina financiera, en línea con su estrategia de desarrollo sostenible y creación de valor.

En concreto, prevé un aumento de la capacidad de entre el 3 % y el 5 % respecto a 2025. Asimismo, estima que el coste unitario registrará una variación de entre el 0 % y el 2 %, de los cuales aproximadamente el 0,5 % estará vinculado al proceso de 'premiumización', es decir, seguir elevando la categoría de su oferta.

En materia de inversiones, el grupo contempla gastos de capital netos en el entorno de los 3.000 millones de euros y mantener una estructura financiera equilibrada.

Asimismo, la renovación de la flota constituye un eje estructural del plan de transición de Air France-KLM y un pilar central de su estrategia de descarbonización y mejora de la eficiencia operativa.

En el marco de esta hoja de ruta, el grupo continúa incorporando aeronaves de nueva generación, entre ellas los Airbus A350, Boeing 787-10, la familia Airbus A320neo, el Airbus A220 y el Embraer 195-E2.

Estos modelos consumen hasta un 25 % menos de combustible por pasajero-kilómetro y reducen la huella sonora hasta en un 63 % en comparación con los aviones de la generación anterior a los que sustituyen, destacó Air France-KLM.

A cierre de diciembre de 2025, las aeronaves de nueva generación representaban el 35 % de la flota del grupo, lo que supone un incremento de ocho puntos porcentuales frente a 2024.

De cara a 2030, el grupo prevé que hasta el 80 % de su flota esté compuesta por aviones de nueva generación.