Guterres dice que los Estados miembros supervisan a la ONU tras los comentarios de Trump

"Lo que está claro, si se consulta la Carta de la ONU, que sigue siendo nuestro principio rector, es que la labor de la ONU es supervisada por los Estados miembros a través de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad", afirmó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.

Al comienzo de su intervención hoy en Washington para presentar su Junta de Paz, Trump señaló que, desde la reunión fundacional de su entidad en Davos, Suiza, está "trabajando muy de cerca con las Naciones Unidas", y mostró su intención de conversar con Guterres cuando concluya el encuentro.

Dujarric indicó que, tras escuchar a Trump, Guterres entiende que "espera una llamada" por su parte.

"Por nuestra parte, tal y como dijimos, trabajaremos y seguiremos trabajando por la Junta de Paz en Gaza, tal como fue aprobada y designada en cierto modo por el Consejo de Seguridad", agregó Dujarric.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado enero, Guterres afirmó que la Junta es, por ahora, "amorfa", y que la respalda "estrictamente" para su labor de mediación en la Franja de Gaza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nuestro trabajo con la Junta de Paz se enmarca en esa resolución del Consejo de Seguridad", acotó el portavoz.

También dijo que en el acto de la Junta celebrado hoy en Washington "no hubo ningún representante" de la ONU pero que el organismo sí proporcionó información sobre su labor humanitaria.

Al primer encuentro de la Junta de Paz celebrado este jueves en Washington asistieron líderes y representantes de más de 40 países, como los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

El republicano insistió en su discurso en que su Junta se encargará de fortalecer la ONU, que a su juicio tiene un "potencial tremendo", pero reiteró sus críticas al organismo al considerar que debería haberse implicado más en la resolución de conflictos de lo que ha hecho hasta ahora.

"Algún día no estaré aquí. Las Naciones Unidas serán, creo, mucho más fuertes. La Junta de la Paz prácticamente supervisará a las Naciones Unidas y se asegurará de que funcionen bien", aseguró Trump en la primera reunión de su entidad, vista por algunos analistas como una alternativa al multilateralismo del sistema de la ONU.