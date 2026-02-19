Incautan en Colombia helicóptero que había sido decomisado en 1992 por vínculos con narcos

La aeronave Hughes 500MD, identificada con matrícula HK-2679, registra actualmente dos denuncias vigentes por los delitos de hurto y falsedad marcaria, pues después de haber sido incautada fue robada y le cambiaron la matrícula, según la información oficial.

La operación fue desarrollada entre los municipios de Funza y Cota, cercanos a Bogotá, en coordinación con el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Durante la inspección técnica, peritos aeronáuticos detectaron irregularidades en la matrícula del helicóptero, cuyos remaches no corresponderían a los originales de fábrica, lo que, según las autoridades, podría evidenciar una posible adulteración de su estructura para pasar desapercibido.

Por esta razón, la aeronave fue puesta a disposición de la Fiscalía, que realizará estudios técnicos para establecer su trazabilidad, autenticidad y situación legal en los registros aeronáuticos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Con esta operación militar se afectan las economías ilícitas y se refuerza el compromiso institucional con la seguridad de los colombianos", señaló el Ejército en un comunicado.