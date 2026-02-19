Indonesia y EE.UU. pactan acuerdos millonarios de inversión en chips y minerales clave

Según comunicados del Gobierno indonesio, se firmaron al menos 11 memorandos de entendimiento (MoU) de un valor potencial de 38.400 millones de dólares en esas y otras áreas, en medio de una apuesta de Prabowo para elevar el posicionamiento de Indonesia en sectores como el níquel (cuya producción domina), las tierras raras o los chips.

De visita en Washington para asistir este jueves a la primera reunión de la Junta de Paz, promovida por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para resolver conflictos, con el primer foco en Gaza, Prabowo se reunió el miércoles con inversores norteamericanos.

Se espera que este mismo jueves ambos países firmen un acuerdo comercial final, bajo el que se enmarcan estos MoU y que sucede al pacto inicial del pasado julio, cuando Washington redujo del 32 al 19 % los gravámenes para los bienes procedentes de Indonesia.

"Estamos totalmente abiertos, queremos, necesitamos inversión. Tenemos una gran cantidad de minerales que son necesarios para las nuevas tecnologías", dijo durante una reunión con inversores el mandatario indonesio, citado en un comunicado del despacho presidencial.

Prabowo destacó la fortaleza de Indonesia -la principal economía del Sudeste Asiático- en minerales críticos, sector incluido en uno de los MoU firmado con la empresa estadounidense Freeport-McMoran, que explota en el país asiático oro y cobre, esencial para la fabricación de vehículos eléctricos.

El exgeneral, citando informes recientes, remarcó asimismo que la nación tiene "una de las reservas de tierras raras más grandes del mundo", materiales que Estados Unidos busca explotar en varios países para contrarrestar la dependencia de China, que casi monopoliza el negocio.

Por otro lado, las compañías Essence Global Group y Tynergy Technology Group suscribieron acuerdos para el desarrollo de semiconductores, en medio del crecimiento de la demanda de estos chips, según los comunicados oficiales de Yakarta.

Trump dijo en julio que el pacto comercial con Indonesia incluye acceso por parte de Washington a los "valiosos minerales críticos" de Indonesia, así como compromisos para la compra de aeronaves y energía estadounidenses.