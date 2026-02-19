Instalada en Honduras la mesa tripartita para negociar el nuevo salario mínimo

La comisión tripartita fue instalada por el ministro de Trabajo, Fernando Puerto, junto al viceministro de Relaciones Laborales, Daniel Discua, y la directora de Salarios, Lourdes Salinas.

“Nos corresponde por principio de legalidad proceder a la instalación de las comisiones de salario mínimo y avanzar, de audiencia en audiencia, hasta lograr la concertación del mismo”, explicó Puerto a periodistas.

El funcionario subrayó que el objetivo es que “prevalezcan los acuerdos” mediante el diálogo para reducir la incertidumbre sobre la implementación técnica del ajuste.

Hasta el momento, ni la empresa privada ni las centrales obreras han hecho públicas sus propuestas de ajuste al salario mínimo.

Puerto aclaró que el Ejecutivo actúa únicamente como "mediador" y que corresponde a las partes pactar si el incremento será retroactivo.

“Son ellos los que han de ponerse de acuerdo no solo en la fijación del salario, sino también en la forma en que tendrá efectividad”, precisó.

En Honduras, el salario mínimo, cuyo promedio actual es de unos 13.156 lempiras (496 dólares), se fija basado en diez actividades económicas -desde agricultura hasta minería o servicios-, la región geográfica y el tamaño de la plantilla de cada empresa.

De no alcanzarse un consenso en la mesa tripartita, la ley faculta al Gobierno para fijar el aumento de manera unilateral, una medida que ya se ha tomado en ejercicios anteriores ante la falta de acuerdos entre patronal y trabajadores.