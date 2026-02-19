Interpol coordina una operación contra la ciberdelincuencia en África, con 651 detenidos

Denominada 'Tarjeta roja 2.0', la operación discurrió entre el 8 de diciembre de 2025 y el pasado 30 de enero y se centró en estafas de inversiones de alto rendimiento, fraude con dinero móvil y solicitudes fraudulentas de préstamos móviles.

En las ocho semanas que duró la operación salieron a la luz estafas financieras por valor de más de 45 millones de dólares y se identificó a 1.247 víctimas, sobre todo en el continente africano, aunque también en otras regiones del mundo, señaló Interpol en un comunicado.

Las autoridades de los países implicados incautaron 2.341 dispositivos, desmantelaron 1.442 direcciones IP, dominios y servidores fraudulentos y toda una serie de infraestructura relacionada.

"Interpol apoyó la operación mediante el intercambio de inteligencia crítica, de información en tiempo real y con actividades de desarrollo de capacidades, incluyendo la capacitación de herramientas forenses digitales", indicó la organización.

El responsable de ciberdelincuencia de Interpol, Neal Jetton, destacó los "daños financieros y psicológicos devastadores" que este tipo de fraudes tienen en las víctimas y puso de manifiesto la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra este tipo de delincuencia.