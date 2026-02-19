Irán comienza el ramadán bajo la sombra de las protestas y la amenaza de una guerra

Todo ello en una República Islámica donde cada vez menos personas se abstienen de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales desde el alba hasta la puesta del sol durante el ramadán, en una muestra más de la desconexión entre parte de la población y la teocracia encabezada por el líder supremo de Irán, Ali Jameneí.

“Lo veo todo muy negro con lo que pasó en las protestas, la mala situación económica…”, dice a EFE Yamshid, un taxista de 56 años en las cercanías del bazar de Tajrish, en el norte de Teherán.

Este hombre afirma que no cumple con el ayuno del ramadán desde hace cinco años porque "los gobernantes han provocado que muchos, como yo, dejen de creer en la religión” y pone como ejemplo la matanza en las protestas económicas del mes pasado.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre cuando comerciantes de Teherán se echaron a la calles por la depreciación del rial, pero fueron creciendo hasta convertirse en un movimiento ciudadano que pedía el fin de la República Islámica y que fue brutalmente reprimido los días 8 y 9 de enero.

El Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos, mientras organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.015 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.000 arrestos.

“¿De qué sirve cumplir con las obligaciones de Ramadán y rezar cuatro o cinco veces al día, y luego ordenar que asesinen a la gente solo porque ha alzado la voz en tu contra?”, se pregunta Yamshid, quien trabajaba en una constructora hasta hace dos años pero ante la falta de encargos conduce ahora un taxi.

Y es que la difícil situación económica ensombrece también este ramadán, con una inflación en torno al 40 % que produce un encarecimiento constante de precios y un rial en continua depreciación, lo que alimenta el descreimiento de la población ante la religión oficial de Irán.

“Cada uno tiene tantos problemas, especialmente económicos, que ya ni piensa en la religión y le da igual si es ramadán u otro mes”, dice a EFE Malihe, ama de casa de 52 años que no práctica el ayuno, en el bazar de Tajrish, el segundo más grande de Teherán.

Esta mujer cree que “la mayoría de los iraníes están hartos y no pueden soportar más” la situación del país, y considera que las autoridades se mantendrán en el poder “un tiempo más” por “la fuerza”.

“Pero ningún gobierno puede aguantar mucho cuando la mayoría de la sociedad desea su fin y está dispuesta a dar la vida por ello, como ocurrió el mes pasado”, dice en referencia a la represión de las protestas.

A todo ello se suma la posibilidad de un ataque de Estados Unidos, que Malihe cree que ocurrirá porque “Donald Trump ha demostrado que cumple lo que dice” y considera que eso quizás “ayude a nuestros jóvenes en su lucha por la libertad”.

El taxista Yamshid también considera que se producirá un ataque antes o después y se muestra a favor de ello después de “la salvaje represión de las protestas”.

The New York Times ha informado de que el ejército estadounidense está preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque Trump aún no ha tomado una decisión sobre si autorizará tales acciones.

Una cuestión por la que Yalal, vendedor del bazar de 68 años que sí cumple el ramadán, asegura no sentirse preocupado: “Ni les hago caso”.

Frente al pesimismo generalizado, Yalal sostiene que la situación no es tan mala en el país y cree que la población debería estar agradecida con el Gobierno por gestos como los 10 millones de riales (unos siete dólares) ofrecidos a las familias recientemente.

Respecto al resto de problemas de la República Islámica, el vendedor lo tiene claro: "Creo que lo que el líder supremo considere conveniente es lo correcto”.