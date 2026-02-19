Israel asegura que 530 personas han salido de Gaza y el mismo número ha entrado por Rafah

En un encuentro con la prensa en Tel Aviv, un oficial del Cogat, el organismo militar israelí que coordina asuntos civiles en los territorios ocupados palestinos, aseguró que el flujo de personas que cruzan el paso está aumentando, si bien está lejos de alcanzar las 200 personas diarias que se estimaba inicialmente que lo atravesarían (cerca de 3.400 desde el 2 de febrero, día de su reapertura).

La cifra incluye tanto a pacientes que necesitan asistencia médica fuera de Gaza como a aquellos que, una vez recibida, vuelven a entrar, y a sus acompañantes. Cogat no especificó cuántos eran pacientes y cuántos sus allegados.

Inicialmente, tanto fuentes gazatíes como de la seguridad egipcia apuntaban a que unas 200 personas cruzarían a diario: 50 para salir de Gaza y 150 para entrar.

Respecto a la limitada cifra de tránsito a través de Rafah frente a la esperada, el oficial no especificó las causas, aunque aseveró que la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los actores que coordina las evacuaciones, sólo envía un autobús de pacientes y acompañantes a la divisoria "cuando podría enviar más".

Consultada por EFE, la OMS aún no se ha pronunciado al respecto.

Mujeres palestinas que han vuelto a Gaza a través de Rafah han denunciado abusos de manos de las autoridades israelíes, tales como interrogatorios agresivos y amenazas o haber sido esposadas, en el punto de control del Ejército de Israel instalado en la ciudad homónima al paso (en el extremo sur de la Franja).

Además, aseguran que su transporte desde el cruce al punto de control israelí en la ciudad corre a cargo de una milicia palestina conocida como Fuerzas Populares (o milicia de Abu Shabab, cuyo líder fue asesinado este invierno).

Ni el Ejército de Israel ni específicamente el Cogat se han pronunciado aún al respecto de la labor de estos milicianos en el proceso, financiados por las autoridades israelíes.