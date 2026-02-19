Kast dice que quiere "debatir" con Lula y Sheinbaum sobre candidatura de Bachelet a ONU

"Sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir; que ellos puedan también plantear el porqué se sumaron a esta propuesta de llevar a la expresidenta Bachelet como candidata a la ONU", indicó en declaraciones a los medios el exdiputado, que asumirá el poder el próximo 11 de marzo.

Kast, de 59 años, dijo que invitó a ambos mandatarios a su toma de posesión, a la que ya han confirmado su asistencia una docena de jefes de Estado o de Gobierno.

"Sería muy bueno y positivo poder conversarlo directamente con ellos, pero (Lula y Sheinbaum) no han confirmado aún", agregó el futuro mandatario, quien ha señalado en reiteradas ocasiones que no se pronunciará sobre la postulación hasta que no tome posesión.

El Gobierno chileno formalizó el pasado 2 de febrero la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas para las elecciones de finales de año y anunció que la exgobernante socialista cuenta con el apoyo de México y Brasil.

"Esta candidatura expresa una esperanza compartida: que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo", aseguró entonces el presidente chileno, Gabriel Boric, desde el palacio La Moneda.

Médica de 74 años, Bachelet fue la primera mujer en llegar a la Presidencia chilena y lideró el país en dos mandatos no consecutivos (2006-2010 y 2014-2018).

Además fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y, más recientemente, ejerció como alta comisionada para los Derechos Humanos (2018-2022).

La elección para reemplazar a partir del 1 de enero de 2027 al actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, tendrá lugar a finales de año y se prevé disputada.

Además de Bachelet -cuya candidatura fue adelantada por Boric en septiembre durante la pasada Asamblea General-, en la región hay otros dos aspirantes a liderar la ONU: la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, actual jefa de Comercio del organismo; o el actual director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.

El proceso de selección empezó en noviembre pasado con la apertura del periodo de inscripción de candidaturas, tras lo cual el Consejo de Seguridad de la ONU deberá recomendar a una persona para ser votada por la Asamblea General.

Aunque no hay nada escrito, la selección suele cumplir un principio de rotación entre regiones y América Latina es una de las que parten con ventaja.

También hay cierto consenso en que el organismo sea liderado por una mujer.

El último secretario general latinoamericano fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien ocupó el cargo entre 1982 y 1991 y ha sido seguido por dos africanos, un asiático y un europeo.