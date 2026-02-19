La actividad económica en Brasil retrocede un 0,2 % en diciembre por el sector servicios

En el acumulado del año, este indicador, considerado una medición previa del producto interior bruto (PIB), registró un avance del 2,5 %.

Aunque el dato de diciembre fue mejor al esperado por el mercado, el indicador presenta caídas en tres de los últimos cuatro meses.

Detrás del retroceso de diciembre está la reducción mensual del 0,3 % en el sector servicios, que representa alrededor de dos tercios de la economía brasileña.

Por otro lado, la industria y el sector agropecuario registraron avances del 0,3 % y del 2,3 %, respectivamente.

Las previsiones económicas apuntan a una desaceleración en Brasil en 2025, después de que el PIB avanzara un 3,4 % el año anterior.

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha culpado a la alta tasa de interés del desempeño económico y ha presionado al Banco Central para que la recorte.

Con todo, Lula, quien busca presentarse a la reelección en los comicios del próximo mes de octubre, ha destacado otros indicadores, como el bajo desempleo, para defender su gestión.