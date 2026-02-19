La Bolsa mexicana pierde 0,06 %, liga cuatro jornadas a la baja y cae a 70.845,66 unidades

"El nerviosismo sobre el ataque militar en el Medio Oriente llevó a la baja al mercado de capitales que registro pérdidas generalizadas en especial en Estados Unidos", comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, explicó la especialista, el IPC "cerró la sesión con una pérdida de 0,06 % para ligar cuatro sesiones a la baja".

Al interior del mercado mexicano, sobresalieron las pérdidas de las emisoras Gruma (-7,19 %), Megacable (-2,8 %), Bimbo (-2,3 %), Gentera (-2,23 %) y Chedraui (-2,21 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que, con la caída de este jueves, el rendimiento de la semana se mantuvo en -0,9 %, mientras que en lo que va de febrero se ubica en +4,8 % y en lo que va del año se ubica en +10,17 %.

"A nivel empresa, 13 de las 35 principales emisoras terminaron en terreno positivo", añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,29 % frente al dólar, al cotizar en 17,28 unidades por billete verde, frente a los 17,23 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 180,6 millones de títulos por un importe de 17.547 millones de pesos (unos 1.015 millones de dólares).

De las 691 firmas que cotizaron en la jornada, 364 terminaron con sus precios al alza, 298 tuvieron pérdidas y 29 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la casa de bolsa Finamex (FINAMEX O), con el 22,38 %; de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Herdez (HERDEZ), con el 14,2 %, y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 6,33 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la productora y comercializadora de alimentos Gruma (GRUMA B), con el 7,19 %; del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el -3,75 %, y de la productora de vidrio y plástico Vitro (VITRO A), con el -3,05 %.