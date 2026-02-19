La gira de documentales Ambulante confabula con “cine político” en México

Mientras que en el Festival de Cine de Berlín se debate si el cine debe “mantenerse al margen de la política”, la directora general de Ambulante, Itzel Martínez del Cañizo, afirmó en la capital mexicana que “el cine puede incidir en ese macrouniverso de toma de decisiones políticas”.

“Tal vez no podemos sentarnos con el presidente (de Estados Unidos, Donald Trump) y hacerle cambiar de opinión, pero no necesitamos eso, necesitamos construir la fuerza entre nosotros y crear espacios”, señaló Martínez en conferencia de prensa.

Una postura que acompañó el documentalista Juan Carlos Rulfo, hijo del emblemático escritor mexicano con quien comparte nombre y apellido, al resaltar la importancia de este género al momento de dar voz a la gente, en lugar de “a los de arriba”.

“El arte es finalmente un acto político, y que cada quien pueda decir y argumentar y contar su propia historia, no la historia de los que están arriba, sino la historia individual”, subrayó el director de ‘Binnizá’, obra que se proyectará en las sedes de Ambulante.

Para esta edición, la plataforma impulsada por Diego Luna, Gael García Bernal y Elena Fortes contará con 110 títulos, provenientes de más de 35 países, en 28 idiomas diferentes, de los cuales 8 son lenguas indígenas.

Como parte de estas historias que ponen como protagonista a las personas, está ‘Vidas en la orilla’, de Lucia Gajá, que cuenta la historia de Rosa Estela Olvera, una mujer que recibió una condena injusta impuesta por el sistema penal de Estados Unidos.

“Hay una fuerte necesidad de que el cine siga nombrando y poniendo en primera línea las injusticias (...) El cine sí es político y los festivales son espacios que convocan para hablar sobre lo que sucede en nuestro mundo ”, sostuvo Gajá.

A la presentación también acudió la directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), Daniela Alatorre, quien explicó que la nueva iniciativa de ley a la industria, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también plantea beneficios para el cine documental.

“Pensemos en la ley como un mecanismo que lo permite es garantizar el acceso a la cultura y el cine es un bien cultural, por lo que necesitamos ese acceso”, preciso sobre este proyecto, que incluye un incentivo que “permite recuperar hasta el 30 %” del Impuesto sobre la Renta (ISR) en un crédito fiscal para producciones realizadas en México.

Y agregó que “el cine documental está nombrado en este incentivo”, en el que se “establece claramente que hay distintas formas de hacerlo”.

Para esta edición también se anunció a los invitados internacionales, como el cineasta español José Luis Guerín, quien con la película ‘Historias del buen valle’, inaugurará la gira de este 2026 el 5 de marzo.

En esta lista se integró a la directora francesa Claire Simon, el palestino Kamal Aljafari, la nacida en Islandia, Yrsa Roca Fannberg, la peruana Verónica Boggio, entre otros.

Como ya es tradición, Ambulante recorrerá con sus nueve secciones Ciudad de México, Querétaro, Michoacán, Morelos y Baja California, arrancando por la capital mexicana el 5 de marzo para concluir en la fronteriza ciudad de Tijuana el 21 de mayo.

La plataforma nació en 2005 con el propósito de abrir espacios en el país para el documental, un género que ha trascendido generaciones, desde la de Juan Carlos Rulfo (1964) hasta la de Indira Cato (1990), figuras que estarán presentes en esta edición.