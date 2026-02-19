La guatemalteca 'Cordillera de fuego' y 'Los domingos', de España, directas a los Platino

En total, 190 obras audiovisuales iberoamericanas han sido seleccionadas en la lista de 20 precandidaturas por categoría de estos premios que cumplen este año su XIII edición, y que en esta ocasión incorporan doce nuevas categorías.

De entre ellas se extraerán las cuatro finalistas de cada una de las 35 categorías de los Premios, que se harán públicas próximamente.

Además de Guatemala, con las 12 precandidaturas por 'Cordillera de fuego', y España, con las 11 por 'Los domingos', en la categoría a Mejor Película Iberoamericana de Ficción aspiran a la nominación las producciones argentinas 'Belén' (Dolores Fonzi), 'El mensaje' (Iván Fund), 'Gatillero' (Cristian Tapia) y 'La mujer de la fila' (Benjamín Ávila).

'El eternauta' (Bruno Stagnaro), 'Menem' (Mariano Varela) y 'Viudas negras: P*tas y chorras' (Malena Pichot) están preseleccionados para el galardón de Mejor Miniserie o Teleserie.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y en España, la serie 'Anatomía de un instante' lidera las precandidaturas, con 13.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde México, en la categoría a Mejor Película Iberoamericana de Ficción aspiran a la nominación 'Corina' (Urzula Barba Hopfner), 'Lluvia' (Rodrigo García Saiz) y 'No nos moverán' (Pierre Saint-Martin Castellanos).

Y 'Cada minuto cuenta' (Jorge Michel Grau), 'Chespirito: Sin querer queriendo', 'Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero' y 'Las muertas' (Luis Estrada) están preseleccionados para el premio de Mejor Miniserie o Teleserie.

'A.Mar, donde el amor teje sus redes', 'Dinastía Casillas', 'Doménica Montero', 'Juegos de amor y poder' y 'La jefa' también entran en la preselección a Mejor Serie de Larga Duración.

En la categoría a Mejor Dirección se sitúan Benjamín Ávila ('La mujer de la fila') y Dolores Fonzi ('Belén'), mientras que en Mejor Creador en Miniserie o Teleserie lo hacen Bruno Stagnaro ('El eternauta'), Malena Pichot ('Viudas negras: P*tas y chorras') y Mariano Varela ('Menem').

Entre las actrices preseleccionadas a Mejor Interpretación Femenina están Dolores Fonzi ('Belén'), Luisana Lopilato ('Mensaje en una botella') y Marilú Marini ('27 Noches'), mientras que en la categoría masculina se encuentran Daniel Hendler ('27 Noches'), Guillermo Francella ('Homo Argentum') y Marcelo Subiotto ('El Mensaje').

En total, los países con mayor cantidad de títulos preseleccionados fueron España (34), México (34), Argentina (22), Brasil (22) y Portugal (19).

En categorías para largometrajes, el mayor número de títulos lo ostentan España (20), México (20), República Dominicana (16), Portugal (15) y Argentina (14).

En la categoría para miniserie o teleserie, los países con más producciones precandidatas son España (10), México (9), Argentina (8), Colombia (7) y Brasil (6); mientras que en la de Series de Larga Duración son México (5), España (4), Brasil (2), Colombia (1), Estados Unidos (1) y Paraguay (1).

Esta edición de los Premios Platino incorporará doce nuevas categorías premiables. En el ámbito cinematográfico, el Premio Platino al Mejor Diseño de Vestuario, a los Mejores Efectos Especiales y al Mejor Maquillaje y Peluquería.

Por su parte, las series verán ampliado su espectro de galardones con la incorporación de nuevas distinciones que abarcan aspectos tanto técnicos como artísticos.

Entre ellas se encuentran los reconocimientos a la Mejor Serie de Larga Duración —para aquellas con más de 26 capítulos—, a la Mejor Música Original, a las mejores direcciones de Montaje, Arte, Fotografía y Sonido, así como los premios al Mejor Diseño de Vestuario, a los Mejores Efectos Especiales y al Mejor Maquillaje y Peluquería en miniserie o teleserie.