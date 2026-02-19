La presidenta del Senado ruso llama genocidio al bloqueo energético de EE.UU. contra Cuba

"Hoy, un bloqueo tan severo contra Cuba, el bloqueo energético que están implementando actualmente, yo incluso lo calificaría simplemente de genocidio contra el pueblo cubano", exclamó Matviyenko, citada por TASS.

La exgobernadora de la ciudad de San Petersburgo llamó a la comunidad internacional a "condenar, apoyar y ayudar enérgicamente a Cuba".

En esta línea, Matviyenko expresó su solidaridad "con el valiente y heroico pueblo de Cuba, que defiende firmemente su derecho a su propia vía de desarrollo y su soberanía".

"Seguimos con preocupación los acontecimientos en torno a Cuba", añadió.

La jefa de la cámara alta del Parlamento ruso agradeció la visita de Rodríguez Parrilla, a quien le pidió transmitir sus saludos al presidente de la república caribeña, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al general Raúl Castro y al presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández.

El ministro de Exteriores cubano, por su parte, también transmitió saludos de sus colegas de Cuba.

"Puedes tener la seguridad de que el pueblo de Cuba te reconoce como una gran y solidaria amiga de nuestro país", afirmó, dirigiéndose a Matviyenko.

Rodríguez se reunió ayer, primero con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y posteriormente con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Putin calificó de inaceptable las nuevas sanciones estadounidenses a la isla.

La parte rusa llama al diálogo entre Estados Unidos y Cuba y tras las reuniones de ayer el Kremlin confirmó que ambas lados hablaron sobre las ayudas concretas que puede prestar Moscú a La Habana.

Moscú adelantó recientemente que está en contacto con las autoridades cubanas y que se prevé el suministro de petróleo al régimen castrista, algo que no ocurre desde el envío de 100.000 toneladas de crudo en febrero de 2025.

A su vez, las aerolíneas rusas han tenido que suspender sus vuelos a La Habana y repatriar a varios miles de turistas ante la falta de combustible en la isla caribeña.