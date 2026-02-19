La Unión Africana alerta por el aumento de los casos de cólera en el continente

“Once países han reportado casos con una tasa de letalidad del 1,96 %. Hasta ahora, la República Democrática del Congo (RDC), Mozambique, Nigeria y Burundi suponen el 95 % de los casos reportados”, informó el gerente adjunto de incidencias de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC), Yap Boum, en su rueda de prensa virtual semanal.

De acuerdo con datos de la CDC de África, la RDC concentra el 69 % de todos los casos y el 80 % de todas las muertes reportadas de este año.

“Ahora estamos pensando cómo detener el brote, pero también generar un impacto para que el próximo año, cuando lleguen las inundaciones, el acceso al agua sea mejor y no veamos la misma tendencia que observamos actualmente”, añadió Boum.

Las razones detrás del aumento del cólera se deben a la migración debido al conflicto armado en el este de la RDC, además de las inundaciones estacionales y las fuertes lluvias que también han contaminado las fuentes de agua.

Hasta el momento, 21 de las 26 provincias congoleñas se han visto afectadas, con una tasa de mortalidad del 2,78 %.

Esta tasa “es bastante alta y se está trabajando para reducirla al 1 %. Esto nos recuerda la necesidad urgente de controlar la situación en Kinsasa (capital de la RDC), así como en las diferentes provincias, a pesar de los desafíos de acceso derivados de la crisis humanitaria”, afirmó el gerente del CDC de África.

El año pasado, el continente africano superó el número récord de contagios por cólera registrados en 2024, con unos 262.300 casos confirmados y unos 5.900 fallecimientos por la enfermedad.

Esta enfermedad diarreica aguda es causada por la ingesta de alimentos o agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae, que se asocia principalmente con un saneamiento deficiente y un acceso limitado al agua potable.

Aunque se trata de una enfermedad tratable que afecta tanto a niños como a adultos, el cólera puede llegar a ser letal si no es tratado a tiempo.