Las ventas de vehículos en EE.UU. caerán un 3,8 % en febrero con precios en cifras récord

El informe de la firma de consultoría señaló que el precio medio de transacción alcanzará los 46.303 dólares, un 2,7 % más que hace un año.

El precio de los vehículos de combustión será el que más suba, un 3 %, hasta situarse en 46.097 dólares, mientras que el de los eléctricos ascenderá un 2,6 %, hasta 46.528 dólares.

Precisamente, los fabricantes están aplicando grandes incentivos para la venta de vehículos eléctricos (VE): los descuentos para este tipo de vehículos llegarán a una media de 10.356 dólares, 1.664 dólares menos que en febrero de 2025.

En comparación, los descuentos medios de los vehículos de combustión serán de 3.085 dólares, 346 dólares más que el año pasado.

Las ventas de vehículos de combustión representarán el 78,7 % del total, 2,6 puntos porcentuales más que en 2025. Las ventas de híbridos serán un 13,5 %, un aumento de 0,1 puntos porcentuales, mientras que los eléctrico serán el 6,6 %, un 1,8 puntos porcentuales menos.

El aumento de los precios de los automóviles está provocando problemas de asequibilidad para los consumidores, según destacó Thomas King, presidente de soluciones para fabricantes de J.D. Power.

"La presión sobre la asequibilidad sigue siendo significativa, con las cuotas mensuales situadas en 811 dólares, 32 dólares más que el año pasado. En respuesta, los consumidores están utilizando préstamos con períodos de amortización de 84 meses, que se espera que representen el 12,7 % este mes en comparación con el 7,7 % de hace un año", explicó.

Al mismo tiempo, el precio medio de los vehículos de segunda mano ascenderá a 29.488 dólares, 448 dólares más que en 2025.