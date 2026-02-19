Macron pide a "los partidos extremos" que hagan "limpieza", tras asesinato de joven ultra

En declaraciones a la prensa desde la India, donde realiza una visita oficial, Macron subrayó que en Francia "no hay lugar" para movimientos violentos, ni para quienes legitimen la violencia, y mandó sus condolencias y solidaridad a la familia del fallecido, llamado Quentin Deranque.

"Es un momento de responsabilidad para todas las formaciones políticas", resaltó el mandatario, en un mensaje dirigido a la extrema izquierda, pero también a la ultraderecha.

Ante todo, apeló a "la decencia y a la calma", subrayando un mensaje que ya había lanzado esta mañana en un mensaje a la televisión BFMTV. El Elíseo, además, había hecho saber que el presidente seguía de cerca la situación, pese a encontrarse en la India, y que estaba "preocupado" por evitar "toda escalada de violencia".

En cuanto a la investigación, Macron pidió ser "extremadamente prudentes", pero subrayó que la policía y la Justicia deben establecer la verdad sobre la muerte.

Once personas están por el momento detenidas en relación con el caso, siete de ellas por su presunta participación directa en la paliza que el pasado día 12 sufrió Deranque, estudiante de Matemáticas de 23 años que falleció dos días más tarde por un traumatismo craneoencefálico.

El fiscal de Lyon, Thierry Dran, ofrecerá más detalles sobre el avance de la investigación a lo largo de la tarde.

Los primeros elementos de la investigación apuntan a la extrema izquierda como responsable del crimen a través de un grupúsculo fundado por Raphaël Arnault, diputado de la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, que a su vez ha denunciado ataques a sus sedes y amenazas a sus militantes.

El sábado hay prevista una marcha en Lyon por el asesinato, convocada por grupos de extrema derecha, una manifestación que el alcalde de la ciudad, el ecologista Grégory Doucet, ha pedido que se prohíba "por riesgo de incidentes".