Milei ofrece ayuda de los Cascos Blancos en misión de la Junta de Paz de Trump en Gaza

"En esta etapa inicial, Argentina está lista para contribuir. Ponemos a disposición la colaboración de nuestros Cascos Blancos", dijo Milei al hablar en la primera reunión del organismo en Washington, donde otros países miembros también comprometieron ayuda monetaria y de personal para la Franja.

Según el presidente argentino, la trayectoria de ese cuerpo "en operaciones de paz, es un capital probado que ponemos al servicio de la Fuerza de Estabilización" impulsada dentro del plan de Trump para el enclave tras el fin del conflicto entre Israel y el grupo extremista palestino Hamás.

"La Argentina participa de este consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo", resaltó Milei, quien aseguró que esta Junta de Paz "nace como expresión de ese liderazgo con el mandato de ejecutar un plan de pacificación y reconstrucción" de Gaza.

Entre los mecanismos para materializar estos esfuerzos, insistió, se encuentra la Fuerza Internacional de Estabilización incluida en los planes de Trump.

"Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz. Creemos en el liderazgo que enfrenta desafíos complejos con determinación, como el del presidente Trump", agregó.

Los Cascos Blancos es el órgano de la Cancillería argentina dedicado al diseño y a la implementación de la asistencia humanitaria, a la atención de las emergencias y a la gestión integral del riesgo de desastres. Es la herramienta institucional de acción humanitaria de la República.

Argentina se ha posicionado como uno de los aliados más cercanos de Trump dentro de la Junta de Paz, al sumarse como miembro fundador.

Milei ha calificado la adhesión como un “honor” y la ha vinculado a su alineamiento con Estados Unidos e Israel y a la idea de que Argentina se ponga "del lado de los países que enfrentan el terrorismo" y "defienden la libertad".