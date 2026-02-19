Ministerio de Interior de Rusia se queja de falta de recursos y personal en la policía

"En Moscú, los ingresos de un policía de base y un oficial autorizado de primer año no superan los 86.000 rublos, lo que equivale a la mitad del salario medio en la capital", denunció el ministro del Interior, Vladímir Kolokóltsev, ante la Duma o cámara baja del parlamento ruso.

El ministro señaló que este hecho desincentiva a los jóvenes a optar por trabajar en el cuerpo de policía, una profesión con riesgo para la vida y con gran carga de trabajo.

En esta línea, informó que el número de renuncias el año pasado superó en un 40 % al de nuevas incorporaciones, por lo que el cuerpo está "por encima del límite de sus capacidades".

"El año pasado, el número de renuncias aumentó un 7%, alcanzando las 80.000", mientras el número de vacantes asciende a 212.000, aseguró.

"Esto afecta principalmente a unidades clave que interactúan directamente con el público", como las patrullas, "donde hay 40 % de escasez de personal", añadió.

En relación con otros equipos, el departamento de investigación criminal está al 70 % de capacidad; el departamento de investigación, al 73 %.

"En 41 regiones, la tasa de escasez de personal supera el 25%. En 19 departamentos de distrito falta más de la mitad de los agentes", añadió.