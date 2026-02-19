Ministro de Exteriores ucraniano acuerda con su homólogo boliviano "revitalizar" los lazos

En la red social X, Sibiga dijo en sendos mensajes en inglés y español que mantuvo "una productiva primera llamada" con el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia.

"Acordamos revitalizar nuestras relaciones bilaterales e iniciar un nuevo capítulo definido por un diálogo político más dinámico, una cooperación económica mutuamente beneficiosa y una coordinación más estrecha en foros multilaterales, siempre basados en nuestros valores democráticos compartidos, el respeto mutuo y el estricto cumplimiento del derecho internacional", indicó.

"Nos comprometimos a impulsar la cooperación práctica en diversos niveles, incluyendo en el marco de la ONU, y a profundizar la asociación entre Ucrania y Bolivia", precisó.

Según el jefe de la diplomacia ucraniana, agradeció a Aramayo, a quien invitó a visitar Kiev, "la solidaridad de Bolivia con Ucrania y su pueblo".

Asimismo, le informó sobre la visión de Ucrania para alcanzar una paz duradera y sobre la situación del sistema energético ucraniano, gravemente dañado por los masivos ataques rusos durante el invierno.