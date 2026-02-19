Muere a 91 años Susan George, activista antiglobalización y presidenta honoraria de Attac

"Expresamos nuestra tristeza ante su desaparición. Ella acompañó con su presencia activa al conjunto de nuestra asociación, de la que fue miembro fundador en 1998 y siempre presidenta de honor", señaló en un comunicado Attac.

Susan George también fue integrante del consejo de administración de Greenpeace International y de Greenpeace France desde 1989, y participó en el lanzamiento en Francia de Extinction Rebellion, un movimiento internacional de desobediencia civil fundado en 2018 en el Reino Unido que busca presionar a los gobiernos para que actúen con urgencia frente a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

Fue autora de diecisiete libros y numerosos artículos y ensayos influyentes, en los que combinó análisis riguroso con compromiso militante, como 'How the Other Half Dies' (1976) o 'Le Rapport Lugano' (2000), una obra de ficción ambientada en la ciudad suiza de Lugano en la que un grupo de expertos se reúne con el objetivo de salvar el capitalismo.

"Siempre fue mucho más que una escritora; fue una activista que ayudó a crear movimientos. Será recordada como una figura clave en la lucha contra el FMI y el Banco Mundial en las décadas de 1980 y 1990, y por su labor en favor de la condonación de la deuda del Sur Global", destacó por su parte el Observatorio de las Corporaciones en Europa en su página web.

El Observatorio subrayó además que con su muerte "el mundo ha perdido una voz importante comprometida con la justicia social y la democracia".

También lamentó su fallecimiento el Transnational Institute (Instituto Transnacional), un centro de estudios internacional con sede en Ámsterdam, dedicado a investigación y análisis sobre justicia social, democracia, derechos humanos y economía global, del que también era presidenta honoraria.

"Susan George ejerció una influencia intelectual excepcional. Fue una académica y activista independiente cuyo trabajo expuso los horrores del sistema global y luchó incansablemente por alternativas progresistas y justas. Con su partida, la lucha por un mundo justo, democrático y sostenible perderá a una de sus luchadoras más apasionadas y capaces", destacó el Instituto Transnacional.

Filósofa, politóloga y escritora, Susan George nació en Ohio (Estados Unidos) en 1934 como Susan Vance Akers, y tras su matrimonio en 1956 con Charles-Henry George estableció su residencia permanente en Francia. Le sobreviven sus tres hijos y siete nietos.