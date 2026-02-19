ONG acusa a Claudia Sheinbaum de “traición” por abrir debate sobre el fracking en México

En un comunicado, el colectivo afirmó que Sheinbaum planteó en su conferencia matutina que un “grupo de expertos” evaluará si es factible producir “gas no convencional con reciclaje de agua” y con “otros químicos”, una formulación que, según la organización, busca presentar como distinto lo que considera fracking.

La agrupación sostuvo que “lo que la industria llama ‘desarrollar recursos no convencionales’ es fracking” y que el anuncio del grupo técnico pretende “ocultar” que esa práctica es fuente de “múltiples impactos negativos a la salud y el ambiente”.

El colectivo atribuyó el giro al argumento de la “soberanía energética” y señaló que, desde la presentación del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 en agosto del año pasado, el Gobierno ha insistido en revertir la dependencia al gas fósil.

En ese contexto, citó a la mandataria al afirmar que “todo va a ser transparente y con aceptación de la comunidad”.

No obstante, la Alianza argumentó que la tecnología de un “fracking sostenible” que no contamine el agua “sigue sin existir” y sostuvo que la exploración de yacimientos no convencionales implica impactos hídricos, pues requiere agua que queda fuertemente contaminada.

“Desde la Presidencia y su gabinete hay un intento de confundir al pueblo, de simular y negar la traición que vienen orquestando: desarrollar el fracking en México y profundizar un modelo productivo y económico dependiente de los combustibles fósiles", apuntó la nota.

La Alianza añadió que en México existe oposición a esa técnica desde hace más de una década y afirmó que se han presentado nueve iniciativas para prohibirla, además de una propuesta de reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

“Ayer la Presidenta reiteró la gravedad de nuestra dependencia al gas, y a la importación de éste. Sin embargo, dependemos del gas no por la prohibición del fracking, sino porque la matriz energética de México, se transformó deliberadamente para depender de este”, añadió.

Por su parte, la organización recordó que, entre los impactos locales, muchos compuestos utilizados en el fracking son altamente tóxicos y cancerígenos, e incluso pueden afectar el desarrollo fetal, entre ellos el benceno, la acrilamida y el formaldehído, lo que se traduce en graves daños a la salud que afectan principalmente a la infancia.

“Por sus impactos a la salud, al agua y a la atmósfera, múltiples evaluaciones científicas alrededor del mundo concluyen que los riesgos del fracking son inaceptables”, concluyó la Alianza, que insistió en su demanda: “¡prohiban el fracking ya!”.