ONG avisa de que el cierre de campo sirio para familias del EI afectará a miles de niños

La organización expresó en un comunicado su preocupación por el futuro de estos menores "con la pérdida de protección esencial y sistemas de apoyo, si, como se espera, el campamento cierra esta semana de no tomarse medidas urgentes".

En este contexto, la ONG denunció la escasez de información independiente sobre el paradero y condiciones en que se encuentra un número indeterminado de niños que han abandonado Al Hol en las últimas semanas, cuando se marchó de allí casi el 70 % de sus habitantes.

"No está claro cómo se marcharon del campamento los residentes o a dónde se fueron muchos de ellos", se indica en la nota.

Alrededor de 23.000 personas, la gran mayoría de ellos mujeres y niños, vivían en Al Hol hasta que el pasado enero un estallido de violencia provocó la huida de las fuerzas kurdosirias que lo custodiaban y permitió la fuga de muchos de sus habitantes, confirmó entonces su directora, Jihan Hanna.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las pésimas instalaciones pasaron posteriormente a manos de las autoridades centrales sirias, que en los últimos días han trasladado a varios cientos de residentes más al campo de Aq Burhan, en la provincia nororiental de Alepo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El domingo pasado, el responsable de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Siria, Gonzalo Vargas Llosa, explicó que en las últimas semanas han podido observar una caída "significativa" en el número de habitantes de Al Hol, sin especificar las causas, y agregó que las autoridades sirias les han informado de su intención de trasladar a los restantes a Alepo.