ONG denuncian un motín en una cárcel de alta seguridad en el centro de Cuba

Un testimonio de un recluso en este penal facilitado a EFE asegura que distintos refuerzos policiales han acudido a la cárcel y están empleando "balas de goma", "gas pimienta" y violencia física para contener el motín.

Sobre los motivos, el testimonio habla de "hambre" y "malos tratos" en la prisión, así como del descontento con el Gobierno cubano. El CDPC ha denunciado en varias ocasiones la situación en este centro penitenciario.

"Motín en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, Cuba. Los presos se han levantado exigiendo libertad para Cuba", escribió en redes sociales Prisoners Defenders.

Algunas fuentes han hablado incluso de muertes en la represión del motín en Canaleta, un extremo que hasta el momento no han podido confirmar estas ONG.

El CDPD, especializado en la investigación de la situación en las cárceles de la isla, ha denunciado en repetidas ocasiones en los últimos años casos de muerte por negligencia, malos tratos, problemas de salubridad y castigos.

Este colectivo, con sede en México, registró al menos 60 muertes en las cárceles de la isla entre marzo de 2024 y marzo de 2025. De ellos, 47 estuvieron relacionados con la salud física y mental de las víctimas y la falta de atención médica oportuna, mientras que otros siete estuvieron ligados a violencia física directa.

El CDPC registró también en ese período 1.330 violaciones de los derechos humanos de personas encarceladas, entre los que destacaron los casos de hostigamiento y represión (1.045 casos), negación de atención médica (402), condiciones inadecuadas de vida (297) y deficiencias alimentarias (224).

También denunció esta ONG el uso persistente del "aislamiento prolongado", los "traslados punitivos" y el "trabajo forzoso sin remuneración o bajo amenazas", a la vez que criticó métodos de tortura como "la cama turca", "la bicicleta" y el uso de "shakiras", grilletes que inmovilizan por completo a las personas.

Sobre la cárcel de Canaleta, en particular, el CDPC ha señalado en sus últimos informes problemas de hacinamiento e insalubridad, deficiencias de calidad y cantidad en la alimentación, atención médica precaria, corrupción interna y el uso de la represión contra los presos por motivos políticos.

Prisoners Defenders, por su parte, una ONG con sede en Madrid, ha registrado hasta la fecha 1.207 presos por motivos políticos en Cuba.