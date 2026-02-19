Opositores nicaragüenses respaldan la sanción de EE.UU. a director de prisión de Nicaragua

"Respaldamos la sanción emitida por el Departamento de Estado en contra de Roberto Clemente Guevara Gómez, director de la prisión de máxima seguridad La Modelo, por su responsabilidad en grave violación a los derechos humanos en contra de uno de los presos políticos", expresaron las organizaciones.

Esas organizaciones opositoras nicaragüenses forman la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) que se expresaron así en una declaración divulgada a los medios y leída por su portavoz, el abogado excarcelado y desnacionalizado Roger Reyes.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció el pasado miércoles restricciones de visado contra el director de La Modelo y así como "medidas para promover la rendición de cuentas" por los abusos cometidos contra un preso político "durante la dictadura de Murillo-Ortega".

En su comunicado, Estados Unidos también exigió la "liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, la Pude dijo que "mientras haya presos políticos en Nicaragua no habrá justicia", por lo que se sumó a la exigencia de "la liberación inmediata e incondicional de todas y todos los presos políticos de Nicaragua".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su lado, el dirigente opositor excarcelado y desnacionalizado Félix Maradiaga dijo en una declaración que esa sanción al alcaide de La Modelo "es una señal clara e inequívoca de que la administración estadounidense mantiene su atención firme sobre los abusos cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo".

Maradiaga, que actualmente vive en EE.UU., explicó que "se trata de una responsabilidad individual", un "señalamiento directo de un funcionario con nombre y apellido", y que ese "tipo de designaciones no ocurre en aislamiento".

"Los registros oficiales de Estados Unidos pueden ser retomados por otros gobiernos, por organismos internacionales de derechos humanos y por instancias judiciales internacionales. La información se archiva, se cruza y se consolida. Los expedientes se construyen con paciencia", anotó.

Las relaciones entre Washington y Managua permanecen tensas en medio de las sanciones y el aumento de la presión diplomática de EE.UU. sobre el Gobierno nicaragüense.

Ortega, de 80 años, gobierna con más poder que nunca junto a Murillo, consolidando a través de la fuerza y las reformas constitucionales su modelo de Gobierno con mano de hierro, sin contrapesos y con una oposición diezmada por el despojo de sus nacionalidades y sus bienes, el encarcelamiento y el exilio.