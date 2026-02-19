Pablo Isla, nuevo presidente de Nestlé, promete que la marca recuperará su liderazgo

"Reconozco que el rendimiento reciente de Nestlé y la evolución del precio de sus acciones han generado preocupación", destacó en una misiva incluida en el informe anual de la multinacional, publicado el mismo día en el que la firma reportó una bajada del 17 % de sus beneficios en 2025.

Isla recordó en la carta sus anteriores responsabilidades en Inditex, donde ocupó tanto el cargo de presidente como el de consejero delegado en distintas etapas desde 2005 hasta 2022, y señaló que al frente del grupo español de moda amasó una experiencia que le servirá al frente de la multinacional de Vevey.

"Afronté las mismas dinámicas que Nestlé enfrenta actualmente: preferencias de los consumidores que evolucionan rápidamente, avances tecnológicos y cadenas de suministro complejas", subrayó Isla, quien ya formaba parte del Consejo Administrativo de la centenaria marca suiza desde 2018.

El empresario añadió que ese Consejo ha decidido aplicar varios cambios a partir de la Asamblea General de 2026, que incluirán sesiones a puerta cerrada entre sus reuniones ordinarias para "fomentar una participación más profunda".

Al mismo tiempo, agregó, se están revisando las estructuras y responsabilidades de los distintos comités directivos con el fin de aprovechar mejor la diversidad de competencias de los consejeros.

"Estas mejoras están diseñadas para reforzar la supervisión, enriquecer la toma de decisiones y garantizar que nuestro gobierno corporativo siga siendo sólido y orientado al futuro", subrayó.