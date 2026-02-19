Piden incluir catalán o vasco como requisito en la regularización de migrantes en España

La enmienda presentada al proceso de modificación del Reglamento de Extranjería establece que las personas regularizadas tendrán un año, hasta la primera renovación del permiso de residencia, para iniciar el aprendizaje de las lenguas cooficiales de España en las comunidades autonómicas donde se usan, como detalla el Departamento de Política Lingüística de Cataluña en un comunicado.

El consejo de ministros español aprobó a finales de enero una regularización extraordinaria de migrantes que viven en España en situación irregular, una medida dirigida a quienes puedan acreditar cinco meses de residencia hasta finales del pasado diciembre y que se cree que beneficiará a medio millón de personas.

En la modificación que quieren introducir desde Cataluña, cada comunidad autónoma podrá determinar "cómo articula y acredita los conocimientos lingüísticos en su ámbito competencial" y deberá "garantizar" una oferta de cursos y materiales de aprendizaje de la lengua "adecuada".

La intención del Gobierno de Cataluña es "consolidar" el catalán como "lengua de inclusión y participación plena".

Por su parte, el gobierno del País Vasco (norte) vio como "adecuada" la propuesta catalana porque la lengua es "un elemento mas de cohesión, arraigo y sentido de pertenencia" y aseguró que ha propuesto una enmienda similar a la catalana.

El proyecto de ley que prevé conceder permiso de residencia y trabajo a unos 500.000 migrantes en situación irregular en España está ahora mismo en el trámite de audiencia pública para recibir alegaciones, por lo que no se conoce aún el texto con los requisitos exactos para acogerse a la regularización.

La estimación del gobierno es que se empiecen a aceptar las peticiones a principios de abril.