Portugal, abierto a estar como observador en reuniones de Junta de Paz si se ciñe a Gaza

"No vamos a participar en esta reunión (la de este jueves). Estamos cómodos con la presencia de la UE, pero estamos abiertos a participar en otras reuniones como observadores, siempre y cuando se cumpla esa condición", dijo la fuente, que precisó que esto no significa que Portugal vaya a adherirse a la Junta de Paz.

Este jueves, ese órgano internacional, que se trata de una iniciativa impulsada y presidida por Trump, tiene previsto reunirse por primera vez en Washington desde su cita fundacional en Suiza, en un encuentro donde se anunciará un compromiso de aportar más de 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza.

A finales de enero, el ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, dijo en un discurso que Portugal solo se uniría a ese consejo si el ámbito de actuación era únicamente Gaza y el conflicto palestino-israelí.

La Comisión Europea (CE) defendió este jueves la participación de la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, en la primera reunión de la Junta de la Paz para "estar en la mesa" y no ser sólo donante de ayuda humanitaria.

La Junta de Paz fue creada para supervisar el plan estadounidense para la Franja de Gaza y posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.

La mayoría de los miembros fundadores revelados son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.