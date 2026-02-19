Presentan la cuarta petición de destitución contra la vicepresidenta filipina Sara Duterte

Esta cuarta solicitud de destitución se presentó horas después de que Duterte anunciara el miércoles que se presentará como candidata a las elecciones presidenciales previstas para 2028.

El letrado Nathaniel Cabrera, quien cuenta con el apoyo del vicepresidente de la Cámara de Representantes, Paolo Ortega, y otros diputados, entregó en la noche del miércoles los documentos que solicitan al Legislativo iniciar un juicio político contra Duterte.

La denuncia alega que la vicepresidenta incurrió en omisiones en la declaración de su patrimonio, obligatoria para todos los legisladores, informa hoy el portal de medio Daily Tribune.

Por su parte, Ortega dijo que la acusación contra Duterte es "grave y preocupante" y por ello respalda la petición.

Antes del anuncio electoral, la vicepresidente ya afrontaba otras tres peticiones para impulsar su destitución, todas presentadas este mes, a raíz de su presunta implicación en diferentes tramas de corrupción.

Duterte, quien niega todas las acusaciones, ya superó en 2025 un proceso similar.

Según la Constitución filipina, un proceso de destitución aprobado por la Cámara de Representantes desencadena un juicio en el Senado y, si este emite un veredicto de culpabilidad, el sancionado es expulsado del cargo e inhabilitado de por vida para ejercer un puesto público.

De prosperar el proceso, Duterte quedaría fuera de la política y de las presidenciales en 2028.

Duterte, quien previamente fue alcaldesa de la sureña ciudad de Davao -el feudo del clan político familiar-, fue elegida vicepresidenta durante las elecciones de mayo de 2022, a las que concurrió formando un tándem con el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., si bien en Filipinas se vota a ambos cargos por separado para un mandato único de 6 años.

La alianza de estas dinastías políticas comenzó a desintegrarse ya durante su gobierno y llegó a su punto álgido en noviembre de 2024, cuando la vicepresidenta afirmó haber ordenado matar al presidente si ella misma era asesinada.

La situación se agravó aún más cuando Marcos Jr. permitió el arresto del expresidente Rodrigo Duterte, padre de Sara, y su envío a La Haya para que sea juzgado en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes contra la humanidad con relación a la sangrienta guerra contra las drogas que impulsó en el país asiático.