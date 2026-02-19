Presidente de Bolivia confirma encuentro con Donald Trump en marzo

Trump convocó a Paz a una cumbre que se celebrará el 7 de marzo en Miami, en la que también se contará con la participación de los mandatarios Javier Milei, de Argentina; Santiago Peña, de Paraguay; Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador, y Nasry 'Tito' Asfura, de Honduras.

“El 7 (de marzo) creo que voy a estar con el presidente Trump (…). Después tengo que ir a Europa también, porque Francia, Alemania y España quieren venir a Bolivia”, afirmó Paz durante su discurso en la reunión de la Central Obrera Departamental (COD) en la región central de Cochabamba.

Paz habló también de un viaje a Europa, en el marco de un interés manifestado por Francia, Alemania y España de acercarse a Bolivia, aunque no dio fechas exactas de dicha gira.

“Voy a viajar al mundo para que Bolivia vaya al mundo y venga gente que quiere invertir”, sostuvo el mandatario.

De otro lado, los ministros bolivianos de Economía, Gabriel Espinoza; y de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, sostuvieron una reunión privada con el ministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, Carlos Fávaro, con el objetivo de coordinar una agenda previa a un eventual encuentro entre los presidentes de Bolivia y Brasil.

Sobre esto, Paz explicó que espera concretar una reunión con Lula para abordar proyectos estratégicos que involucran varias regiones del país andino.

El presidente Paz señaló a los obreros que el país saldrá adelante con el apoyo de los trabajadores de los distintos sectores y afirmó que una de las finalidades de su Gobierno es que los bolivianos encuentren oportunidades laborales en su propio territorio.

La confirmación de la cita en Estados Unidos y los anuncios de viajes a Europa y Brasil marcan una etapa de intensa actividad internacional en la agenda del mandatario boliviano, que según su Gobierno esta enfocada en el impulso de inversiones y en la articulación de proyectos estratégicos para distintas regiones del país.