Putin recibe al presidente de Madagascar y promete ayuda humanitaria al país insular

"El 17 de febrero, como parte de su asistencia a Madagascar para superar las secuelas de los ciclones Fytia y Gezani, Rusia entregó al país un helicóptero Mi-8, camiones y otros equipos", dijo el líder ruso.

Agregó que “también se espera la llegada de alimentos y otra ayuda humanitaria en los próximos días".

El presidente ruso recordó que en 2027 se cumplirán 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países y aseguró que Madagascar es un socio importante de Moscú en el continente africano.

Randrianirina, por su parte, expresó el deseo de su país de desarrollar las relaciones con Rusia en varios ámbitos, incluido el militar.

Subrayó que Madagascar está listo para avanzar hacia una nueva etapa en sus relaciones con Rusia.

Al menos 59 personas murieron en el este y el centro de Madagascar por la llegada del ciclón tropical Gezani al país insular la semana pasada, según la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos (BNGRC).

El temporal, que desató ráfagas de viento de hasta 250 kilómetros por hora, dejó 15 personas desaparecidas y 804 heridos.

Gezani tocó tierra apenas unos días después del ciclón Fytia el pasado 31 de enero, y que atravesó el país de oeste a este, con un saldo final de 14 muertos y afectó a más de 85.000 habitantes.