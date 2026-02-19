Repsol confía en incrementar un 50 % la producción de petróleo en Venezuela en 2026

Imaz explicó, tras la presentación de los resultados de 2025, que la empresa se está preparando para "restablecer y reanudar" las operaciones diarias en el país.

"Mi visión es optimista sobre Venezuela", señaló el directivo, al referirse tanto a la situación allí como a la evolución del sector de los hidrocarburos, que tiene que jugar un papel significativo en la estabilización.

"Tenemos la ambición y vemos suficiente espacio para conseguir el objetivo de multiplicar por tres la producción en los próximos tres años, pero tenemos que poner el foco en el corto plazo, un incremento del 50 % en los próximos doce meses", indicó.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció dos nuevas licencias que rebajaban aún más las restricciones para que petroleras foráneas operen en Venezuela y otorgaban también permisos a cinco empresas concretas, entre ellas la española Repsol, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

En esta vuelta a la actividad diaria, Imaz señaló que la primera contribución será continuar suministrando gas, necesario para el sistema eléctrico venezolano, y al mismo tiempo incrementar su producción.

Imaz señaló que trabajan en "revertir" la caída de la producción y, simultáneamente, restablecer el transporte comercial de cargamentos de petróleo en el marco de sus contratos, como les permite el marco de sus licencias.

"Venezuela está significativamente en una mejor situación que lo que estaba hace dos meses", afirmó ante las preguntas de los analistas sobre la actual coyuntura.

Y reiteró que Repsol ha sido "consistentemente un operador responsable en Venezuela" y que el compromiso con el futuro del país está claro y están actualmente "totalmente dedicados" a que sea "más brillante".

El directivo recordó que han recibido las licencias para operar en el país en los últimos días, que aprecian el apoyo estadounidense y que están también trabajando "de manera cercana" con las autoridades venezolanas y con sus socios de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, para mover todo "en una dirección positiva".

La exposición patrimonial de Repsol a Venezuela a cierre de 2025 era de 276 millones de euros (324,6 millones de dólares), un 45 % menos que los 504 millones de euros (unos 593 millones de dólares) de cierre del año previo, según recoge el informe financiero de la energética de 2025.

En total, como deuda pendiente de cobro, incluyendo los intereses de mora de la deuda comercial, totalmente provisionados, el mismo informe señala que existen cuentas comerciales con PDVSA por importe de 3.603 millones de euros (provisiones de 3.019 millones de euros) y financiación otorgada por importe de 947 millones de euros (provisiones de 568 millones de euros).