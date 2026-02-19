Revocan en Guatemala órdenes de captura contra expresidente Serrano Elías por autogolpe

La decisión de la revocación fue informada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), que anunció a través de un comunicado la interposición de recursos legales contra la resolución del juez Fredy Orellana, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

La PGN, que actúa como parte agraviada en representación del Estado, afirmó que ejercerá "todas las acciones y recursos legales previstos" para garantizar el respeto al Estado de derecho y evitar la impunidad ante actos que "atentaron contra el orden constitucional".

Contra Serrano Elías pesa un proceso penal por delitos de rebelión, violación a la Constitución, peculado y fraude, entre otros cargos derivados del fallido golpe de Estado conocido como el "Serranazo". En mayo de 1993, el exmandatario disolvió el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, además de restringir las garantías constitucionales.

El Ministerio Público (Fiscalía) informó que el juez Orellana anuló las órdenes el pasado 5 de enero sin audiencia previa. Ante esto, la Fiscalía de Delitos Administrativos interpuso un recurso de reposición que fue rechazado y, posteriormente, un amparo el 3 de febrero que sigue pendiente de resolución.

Asimismo, el ente investigador presentó dos recusaciones contra el juez por dudas sobre su imparcialidad, las cuales fueron rechazadas. Tras el fallo negativo a una actividad procesal defectuosa planteada por los fiscales, la institución analiza actualmente la posibilidad de presentar un segundo amparo para revertir la medida.

Por su parte, Serrano Elías aseguró este jueves en sus redes sociales que la resolución judicial "anula el proceso penal" en su contra tras 33 años de lo que calificó como "atropellos e ilegalidades".

El exmandatario afirmó que el juez ordenó anular todo lo actuado desde junio de 1993 al reconocer que el caso contenía "vicios graves desde su origen, tales como falta de pruebas, pruebas falsas y violaciones al debido proceso".

El juez Fredy Orellana es una figura sumamente controvertida en Guatemala por sus fallos contra figuras críticas y funcionarios del Gobierno del actual presidente, Bernardo Arévalo de León.

Sancionado por la UE e incluido en la Lista Engel de EE.UU., se le señala de socavar la democracia por su papel en el proceso contra el periodista José Rubén Zamora y sus acciones contra el proceso electoral de 2023.

Serrano Elías, quien permanece en Panamá desde junio de 1993, ha evadido los tribunales guatemaltecos desde que ese país le otorgó asilo político y negara su extradición en 1994, al no haber un tratado vigente sobre la materia.