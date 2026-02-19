Rusia evita más de veinte ataques en centros educativos este año en mayor ola de violencia

"Seguimos aplicando medidas preventivas contra personas que manifiestan interés en la ideología del asesinato en masa en instituciones educativas. Desde principios de año, se evitaron 21 ataques contra estudiantes y profesores en 15 regiones del país", aseguró Kolokóltsev ante la Duma o cámara de diputados.

El máximo responsable de la policía rusa expuso un caso reciente en el que un adolescente de 15 años de la región de Altái planeó un atentado contra una escuela y publicó su plan en redes sociales.

Por su parte, el presidente del Comité de Seguridad y Anticorrupción de la Duma, Vasili Piskariov, señaló que la cámara baja del parlamento ruso esta dispuesta a continuar el trabajo conjunto con las fuerzas del orden para revertir esta tendencia.

"Creemos que combatir la influencia destructiva sobre los niños y su participación en actividades extremistas, de sabotaje y terroristas requiere una reflexión conjunta", declaró en la misma reunión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De este modo, las autoridades rusas consideran que deben "identificar las causas de estos delitos y eliminarlos decisivamente".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el diputado, Interior evitó 19 delitos de este tipo en 2024 y 21 en 2025, cifra ya alcanzada en 2026 en menos de dos meses.

La semana pasada, el director del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), Alexandr Bórtnikov, expresó su preocupación por el creciente número de ataques violentos por parte de los estudiantes rusos y reconoció que los esfuerzos actuales "son insuficientes".

Sin embargo, el jefe de los servicios secretos rusos vinculó los ataques de estudiantes con la inteligencia ucraniana, que también se dedica a reclutar a ciudadanos rusos para realizar tareas de sabotaje en favor del ejército ucraniano.

Sin embargo, las expertos sobre Rusia llaman la atención en que los posibles focos de radicalización sean la guerra el creciente discurso xenófobo en el país, además del aislamiento social de las generaciones jóvenes rusas, tal y como demuestran algunos de los últimos altercados.

En noviembre pasado, Rusia rebajó la responsabilidad penal hasta los 14 años para los culpables de implicación en actividades terroristas, lo que incluye lanzar cócteles mólotov contra comisariados militares.

"Los servicios de inteligencia enemigos intentan cada vez más involucrar a los menores en edad escolar en sabotajes, convenciéndolos de que no afrontarán castigo debido a su edad", señaló entonces Piskariov para justificar la medida.

Este mismo jueves un niño de séptimo curso (unos 12 años) apuñaló en el pecho y el cuello a un compañero de su colegio en la región de Perm (Urales), lo que obligó a hospitalizar a la víctima en estado grave.

En diciembre un niño de 10 años, hijo de inmigrantes de Asia Central, murió apuñalado por un compañero de su colegio que proclamaba discursos racistas.

El asaltante, un adolescente, armado con un puñal, con una mascarilla médica cubriéndole el rostro y una camiseta con la inscripción 'No lives matter' -en alusión al movimiento cívico en EE.UU. 'Black lives matter'-, atacó a sus víctimas con un espray de gas lacrimógeno y, tras asesinar al escolar de cuarto grado, se hizo un 'selfie' junto al cadáver de su víctima.

El fin de semana un adolescente entró en una residencia de la Universidad Médica de Ufá (Bashkiria) armado con un cuchillo y apuñaló a cuatro estudiantes indios, hiriendo posteriormente a dos policías.

Incidentes similares ocurrieron hace dos semanas en una escuela en la región de Krasnoyarsk (Siberia) y en otra de Oremburgo (Urales).

Según un informe del Ministerio del Interior de Rusia, en 2025, en comparación con el año anterior, el número de delincuentes juveniles aumentó un 5 % en el país, hasta los 22.200.

Según datos del Tribunal Supremo correspondientes al primer semestre del pasado año, la mayoría de procesos penales de menores de edad fueron por hurto, robo y fraude; el segundo lugar lo ocuparon los delitos relacionados con drogas; en el tercer puesto, los delitos contra la vida.