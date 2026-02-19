Rusia niega rescate a la mayor inmobiliaria del país en medio de contracción económica

Las autoridades se negaron a concederle un préstamo de 50.000 millones de rublos (unos 553 millones de dólares) al grupo, que vive una crisis sin precedentes.

Según el diario Kommersant, el gobierno no consideró la situación financiera de la empresa como crítica y baraja la posibilidad de aplicar medidas de apoyo indirectas que se podrían anunciar el viernes.

A cambio del préstamo por un plazo de tres años, Samolet le ofrecía al Estado una participación de bloqueo en la empresa, y una vez superada la crisis, los accionistas recomprarían sus acciones a un nuevo precio.

Samolet es actualmente la mayor promotora de Rusia por volumen de construcción, según las cuentas del grupo correspondientes al primer semestre de 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La deuda neta ajustada, excluyendo efectivo y cuentas de depósito en garantía del comprador, ascendió a 350.900 millones de rublos (cerca de 3.886 millones de dólares).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde finales de 2024 el Banco Central ruso comenzó a combatir la alta inflación del país con una política de altos tipos de interés (21 %) que rebajó paulatinamente hasta situarse en 15,5 % la semana pasada.

Sin embargo, esta política restrictiva, junto con la consecuente fortaleza del rublo, ha hundido la inversión nacional por el alto coste crediticio, siendo el sector inmobiliario uno de los mayores perjudicados.