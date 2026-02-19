Suiza e Italia acuerdan mayor cooperación en las pesquisas sobre el drama de Crans-Montana

Según informó el Ministerio de Justicia suizo en un comunicado, la fiscal del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, que dirige las pesquisas en Suiza, y su homólogo Francesco Lo Voi, fiscal general en Roma, pactaron en su encuentro una coordinación más estrecha en el caso.

"Suiza e Italia persiguen el mismo objetivo, esclarecer el incendio de Crans-Montana hasta en sus más mínimos detalles, y para ello pueden apoyarse en la buena cooperación existente entre ambos Estados en materia de asistencia judicial internacional", señaló su nota.

La fiscalía de Valais, cantón donde se sitúa Crans-Montana, centra su investigación en la posible negligencia de los propietarios del bar 'Le Constellation', donde ocurrió la tragedia, y de responsables locales para las inspecciones de seguridad antiincendios, ya que el local llevaba años sin ser revisado en esta cuestión.

El Ministerio Público italiano también ha iniciado su propia investigación, ya que hubo numerosos ciudadanos de ese país entre las víctimas.

Según detalló el comunicado, los investigadores italianos podrán estar presentes durante actos de asistencias judicial en Suiza a partir de los próximos días y a intervalos regulares.