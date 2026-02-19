Teherán convoca al embajador belga por la participación de un ministro en una protesta

"El embajador de Bélgica en Teherán fue convocado esta semana por las autoridades iraníes", indicó Prévot a medios belgas, sin dar más explicaciones.

Sin embargo, según el periódico flamenco Laatste Nieuws, la convocatoria tiene que ver con la participación de Francken en una manifestación organizada por la oposición iraní el fin de semana pasado en Múnich, dónde se celebró la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El pasado sábado, el ministro de Defensa belga publicó en redes sociales un vídeo hablando frente a una multitud de manifestantes con banderas iraníes junto a una diputada de su partido, la derecha flamenca N-VA, Darya Safai.

"Acabo de hablar en la manifestación iraní en Múnich a favor de 250.000 leones persas. Por fin hemos incluido al CGRI (Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica) en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea (UE). La masacre de las últimas semanas jamás será olvidada. Apoyamos a los patriotas de Irán", escribió Francken.

Tras el acuerdo político alcanzado por los ministros de Asuntos Exteriores de la UE el pasado enero, el bloque comunitario aprobó este mismo jueves incluir formalmente a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la UE por las represiones a las protestas en el país, en las que murieron miles de manifestantes.