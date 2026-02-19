Tres fallecidos y una decena de heridos en Chile tras explosión de camión con gas

La explosión sucedió en la intersección de la autopista más importante del país, la Ruta 5, con una secundaria y generó un gran incendio que alcanzó a otros siete vehículos, que a la misma hora iban transitando por la autopista, y también un desguace de vehículos, informó la policía chilena.
El suceso dejó tres fallecidos además de cinco heridos graves y otros cinco leves, todos adultos y la mayoría de ellos automovilistas, aunque las cifras no son definitivas.
Según explicó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la hipótesis inicial apunta a "una fuga en alguna de las válvulas del camión y que, por alguna razón, se produjo una chispa que explotó en toda una nube de gas".