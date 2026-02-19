Trump anuncia que EE.UU. aportará 10.000 millones de dólares a su Junta de Paz

"Quiero que sepan que EE.UU. va a hacer una contribución de 10.000 millones de dólares a la Junta de Paz", dijo en su discurso de apertura de la primera reunión del organismo, aunque precisó que "esa cifra es muy pequeña si se compara con el coste de la guerra" en la Franja.

El mandatario también informó que Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait han contribuido un total de más de 7.000 millones de dólares al paquete de ayuda que la Junta prepara para Gaza.

"Muchos más contribuyen a estas cifras. Esto acaba de empezar. Esta es nuestra primera reunión, pero cada dólar invertido es una inversión en estabilidad y la esperanza de un futuro nuevo y armonioso", resaltó Trump.

El estadounidense adelantó este fin de semana que anunciaría compromisos de más de 5.000 millones de dólares de la Junta para la "los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción" de la devastada Gaza tras el fin del conflicto entre Israel y el grupo extremista palestino Hamás.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Las naciones representadas aquí hoy no solo están contribuyendo con dinero, algunas también están prometiendo personal para ayudar a preservar el alto el fuego y asegurar una paz duradera. Necesitamos una paz duradera", agregó al agradecer a Indonesia y su presidente, Prabowo Subianto, por prometer personal a la fuerza internacional impulsada por la Junta en el enclave palestino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Trump, el organismo está ofreciendo "un modelo de cómo las naciones soberanas y responsables pueden cooperar para asumir la responsabilidad de afrontar los problemas en sus propias regiones".

"La Junta de Paz está demostrando cómo se puede construir un futuro mejor, empezando aquí mismo, en esta sala", indicó el mandatario al inaugurar la cita, a la que asisten líderes y representantes de más de 40 países en calidad de miembros y observadores.