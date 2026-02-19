Trump dice que 50 millones de barriles de petróleo venezolano están en camino a Houston

"Nos llevamos 50 millones de barriles de petróleo. Están flotando en este momento y en barcos extremadamente grandes hacia Houston", dijo Trump durante un mitin republicano en una planta industrial de Georgia.

Sin mencionar directamente a la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, el mandatario finalizó diciendo que "está haciendo un gran trabajo".

Posteriormente, Trump retomó los temas nacionales sobre economía y las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre.

Los comentarios del mandatario sobre el petróleo se producen 24 horas después de que el Departamento del Tesoro oficializara una norma que flexibiliza las restricciones a las petroleras que operan en Venezuela y les permite exportar crudo bajo estrictas condiciones de supervisión y reporte.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las nuevas licencias autorizan a cinco grandes compañías —Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol— a realizar transacciones vinculadas a hidrocarburos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras entidades públicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El permiso exige que los contratos se rijan por la jurisdicción estadounidense y que los pagos a personas sancionadas por la OFAC se canalicen a cuentas designadas por el Tesoro.