Trump dice que la FIFA ayudará a recaudar 75 millones de dólares para Gaza

Trump informó sobre este compromiso durante su intervención en la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por el mandatario para solucionar conflictos mundiales, empezando por el de la Franja.

"Estás haciendo campos y estás consiguiendo que las mejores estrellas del mundo vayan allí, gente que es más grande que tú y que yo", le dijo Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El republicano aseguró que pronto aportarán más detalles sobre estos proyectos.

"Gianni va a traer a las estrellas a la zona, y son muy conocidas", aseguró.

El pasado mes de diciembre, durante el evento previo al sorteo del Mundial de fútbol de 2026, que EE.UU. organiza junto a México y Canadá, Trump fue galardonado con el primer premio FIFA de la Paz por su "acción extraordinaria", según explicó el máximo organismo del fútbol.

"Me dieron su primer Premio de la Paz. Me dieron un premio de la paz. Creo que vieron que Noruega me había estafado, y dijeron: 'Démosle un premio de la paz'. Gracias Gianni", subrayó.

Durante su intervención, el republicano anunció a su vez que Estados Unidos aportará 10.000 millones de dólares en la Junta de la Paz, mientras que otros países participantes han prometido hasta 7.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza.

El republicano recibió este jueves a líderes y representantes de más de 40 países que llegaron a Washington para participar en calidad de miembros y observadores en la primera reunión de la Junta de Paz.

"Creo que es la junta directiva más importante, sin duda en términos de poder y prestigio. Nunca ha habido nada parecido, porque estos son los líderes mundiales más importantes", dijo Trump al abrir la cita.

Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, asisten a la reunión, entre otros mandatarios y altos representantes invitados.