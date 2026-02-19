Ucrania destaca diálogo con canciller de Bolivia como "primer paso" para retomar contacto

En una conversación telemática con periodistas de Bolivia, el encargado de Negocios de Ucrania en Brasil, Oleg Vlasenko, mencionó que el diálogo entre los ministros "fue un primer paso en este largo camino de restablecimiento de contactos entre los países".

Vlasenko, cuya embajada es concurrente en Bolivia, indicó que es el primer contacto a nivel de cancilleres que se efectúa en 20 años y que ambas autoridades expresaron un "agradecimiento" mutuo por este diálogo.

También destacó la invitación que Sybiha hizo a Aramayo para que pueda visitar Ucrania.

Según el diplomático, el acercamiento busca una "cooperación política en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas" y también apunta a la cooperación en otros ámbitos, como la economía, educación y cultura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Ucrania quiere redescubrir Bolivia. Estamos listos para ofrecer a Bolivia todos los beneficios que tenemos en Ucrania", afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vlasenko expresó su confianza en que a partir del diálogo entre cancilleres, se llevarán a cabo las consultas correspondientes que marcarán "los próximos pasos para profundizar y desarrollar las relaciones" bilaterales.

Sybiha informó en la red social X sobre la conversación que tuvo con Aramayo, con quien acordó "revitalizar" las relaciones bilaterales entre Bolivia y Ucrania "e iniciar un nuevo capítulo definido por un diálogo político más dinámico, una cooperación económica mutuamente beneficiosa y una coordinación más estrecha en foros multilaterales".

Esto, con base en los "valores democráticos compartidos, el respeto mutuo y el estricto cumplimiento del derecho internacional", indicó.

Por su parte, la Cancillería de Bolivia informó en sus redes sociales que en el diálogo "se abordó la situación internacional actual y los desafíos que enfrenta la comunidad internacional".

"Bolivia expresó su disposición a contribuir, desde los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, a los esfuerzos orientados a soluciones pacíficas y diplomáticas", indicó el ministerio boliviano.

También señaló que ambas autoridades "coincidieron en la importancia de fortalecer los espacios multilaterales y mantener abiertos los canales de diálogo bilateral".

La llegada del centrista Rodrigo Paz a la Presidencia de Bolivia en noviembre pasado supuso un viaje en la política exterior del país, ya que, por ejemplo, los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) tuvieron una marcada afinidad política con el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Esa afinidad llevó a que Bolivia, durante el Gobierno de Arce, se abstuviera de votar en las resoluciones de las Naciones Unidas respecto a la condena a la invasión rusa en Ucrania.