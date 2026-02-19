Ucrania neutraliza 29 de los 37 drones lanzados por Rusia contra su territorio

Una veintena de esos drones eran aparatos kamikaze no tripulados Shahed, una tecnología iraní adquirida por Moscú al comienzo de esta guerra que Rusia fabrica por sí misma y utiliza cada noche de forma masiva contra Ucrania.

Algunos de los drones que no fueron interceptados impactaron en cuatro localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que tampoco dio, como es habitual, el número de aparatos no tripulados que han caído en esos lugares.

En el momento en que la Fuerza Aérea publicó este balance, varios drones rusos seguían sobrevolando territorio ucraniano.

Rusia empleó en este último ataque un número de drones inferior al que es habitual en los últimos meses. Muchas noches los rusos atacan Ucrania con centenares de drones que en ocasiones van acompañados por misiles.

Ucrania y Rusia intercambian cada noche ataques con drones de larga distancia contra sus respectivas retaguardias.