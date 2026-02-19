Mundo
Un hombre muere en Rusia al detonar una granada cuando fue detenido por la policía

Moscú, 19 feb (EFE).- Un hombre, buscado a nivel federal, murió al detonar él mismo una granada cuando iba a ser detenido por las fuerzas de seguridad rusas en la región sureña de Rostov hiriendo también a dos policías, informaron este jueves las autoridades regionales.

Por EFE

"Al llegar al lugar de los hechos, los agentes de policía encontraron al sospechoso en una casa, quien se resistió al arresto y detonó un artefacto explosivo, presuntamente una granada", se lee en el comunicado del Ministerio del Interior de Rostov, citado por TASS.

El hombre murió en el incidente y dos policías resultaron heridos, por lo que fueron trasladados de urgencia al hospital, añadieron las autoridades.

Los hechos ocurrieron en una aldea cerca de la ciudad de Taganrog y el hombre, nacido en 1981, estaba en búsqueda a nivel federal.

Un equipo de investigación trabaja en el lugar para esclarecer las circunstancias del incidente.

