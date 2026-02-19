Un policía muerto y otro herido deja tiroteo en una calle de ciudad colombiana de Cúcuta

La víctima mortal fue el subintendente Luis Jesús Sarmiento, de 38 años, mientras que el mayor Álvaro Andrés Salcedo resultó herido, informó el director de la Policía colombiana, William Rincón Zambrano.

"Hay noticias que un director nunca quisiera dar. El ataque armado perpetrado contra nuestros uniformados en Cúcuta nos deja una herida profunda", escribió el general Rincón en X.

Los dos uniformados, miembros de la Policía Metropolitana de Cúcuta, fueron sorprendidos esta noche en una calle cercana al centro comercial Jardín Plaza por hombres armados que abrieron fuego contra el vehículo oficial que quedó gravemente averiado con las ruedas pinchadas y múltiples impactos de bala.

Según medios locales, en el ataque, el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo, que terminó chocando contra una mujer que se desplazaba en motocicleta por el sector, quien también resultó lesionada.

Tras el atentado, tanto los uniformados como la mujer fueron trasladados de urgencia a un centro médico, donde el subintendente Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que el mayor Salcedo y la civil permanecen bajo atención médica.

Este ataque se produce en medio de la compleja situación de orden público en el área metropolitana de Cúcuta, donde tiene presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y operan otros grupos armados ilegales, aunque la Policía no ha atribuido por el momento la autoría del atentado.