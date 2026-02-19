Un sismo de magnitud 4,9 sacude la costa atlántica de Argentina sin daños o víctimas

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico ocurrió a las 08:15 hora local (11:15 GMT), con epicentro en el mar Argentino, a 151 kilómetros al sur de Mar del Plata y a una profundidad de 9 kilómetros.

El geólogo Federico Isla explicó en una entrevista con el canal 8 de Mar del Plata: "Vivimos en una zona de falla geológica pero tener un terremoto es poco frecuente. En 130 años de historia, desde que se fundó Mar del Plata no hubo un terremoto, y lo más llamativo es que el epicentro es en el mar. Es poco frecuente que se active esta falla, pero fue profundo".

El especialista también descartó riesgos mayores: "Puede haber alguna réplica, pero no hay alerta de tsunami", sostuvo.

El temblor fue percibido en Mar del Plata, a 415 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y en la localidad cercana de Sierra de los Padres, principalmente en el interior de edificios, donde los vecinos reportaron sacudidas.

La Dirección de Defensa Civil activó protocolos de prevención y evaluó la infraestructura urbana, mientras que fuentes municipales señalaron que "no hay riesgo de daños estructurales" y confirmaron que no se registraron heridos.

El temblor también motivó evacuaciones preventivas en algunos edificios del centro de la ciudad costera, aunque la situación se normalizó minutos después.

El sismo ocurrió en medio de la jornada de huelga general en el país y generó alarma momentánea entre residentes y turistas en uno de los principales destinos turísticos de Argentina durante el verano austral.