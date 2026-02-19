Un terremoto de magnitud 4,1 sacude Lisboa y sus alrededores sin causar daños

Los periodistas de la Agencia EFE en Lisboa pudieron constatar que el temblor se notó en el centro de la capital.

IPMA precisó en su web que el sismo se registró a las 12:14 hora local (misma hora GMT) en las estaciones de la red sísmica de Portugal continental y su epicentro fue a unos 4 kilómetros al noroeste de Alenquer, que está a 48 kilómetros de Lisboa.

El temblor fue sentido con intensidad máxima IV/V de la escala de Mercalli modificada en el concejo de Loures, a unos 15 kilómetros al norte de la capital.

Con menor intensidad se notó en la capital y zonas próximas como Alenquer, Torres Vedras y Vila Franca de Xira, así como en otras partes del país como Montemor-o-Novo (Évora), Peniche (Leiria), Benavente (Santarém), Almada y Barreiro (Setúbal).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Portugal está localizado al norte del límite entre las placas tectónicas africana y euroasiática, por lo que está en una zona expuesta a grandes sismos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En febrero pasado, un terremoto de magnitud 4,7 en la escala Richter sacudió Lisboa y su área metropolitana, sin que hubiera daños materiales

En agosto de 2024, otro sismo de magnitud 5,5 frente a la costa de Portugal se sintió en partes de España y de Marruecos.