Un terremoto de magnitud 4,1 sacude Lisboa y sus alrededores

Los periodistas de la Agencia EFE en Lisboa pudieron constatar que el temblor se notó en el centro de la capital.

IPMA precisó en su web que el sismo se registró a las 12:14 hora local (misma hora GMT) en las estaciones de la red sísmica de Portugal continental y su epicentro fue a unos 4 kilómetros al noroeste de Alenquer, que está a 48 kilómetros de Lisboa.

Portugal está localizado al norte del límite entre las placas tectónicas africana y euroasiática, por lo que está en una zona expuesta a grandes sismos.

En febrero pasado, un terremoto de magnitud 4,7 en la escala Richter sacudió Lisboa y su área metropolitana, sin que hubiera daños materiales

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En agosto de 2024, otro sismo de magnitud 5,5 frente a la costa de Portugal se sintió en partes de España y de Marruecos.