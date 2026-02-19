Uruguay evalúa enviar leche en polvo y arroz a Cuba

Así lo dijo a la prensa este jueves el canciller de ese país, Mario Lubetkin, a la salida de su comparecencia ante la Comisión Permanente del Parlamento y destacó de que desde su país se trata de "dar alguna mano" ante esta situación.

Lubetkin señaló que el Gobierno fue contactado por agencias de Naciones Unidas especializadas en temas alimentarios y que la comunicación está en marcha.

Aclaró, no obstante, que este sería un gesto simbólico y una "señal de solidaridad de Uruguay, no con un país ni con un régimen".

Cuba se encuentra en la situación más delicada en los últimos 67 años, cuando Washington impuso un embargo a la isla.

Tras la intervención militar de EE.UU. en Venezuela del 3 de enero, el Gobierno del presidente Donald Trump logró el bloqueo de los envíos de crudo y gasolina a la isla desde Caracas, dejando a Cuba sin este aliado esencial y el Gobierno implementó un plan de emergencia y aplicó restricciones en múltiples sectores.