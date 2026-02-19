Venezuela será "paciente, constante y firme" en su defensa de zona disputada con Guyana

"Venezuela ha sido paciente y seguirá siendo paciente, ha sido constante y seguirá siendo constante, ha sido firme y seguirá siendo firme en la defensa de su legítimo derecho", dijo el canciller venezolano, Yván Gil, en un acto con motivo del 60 aniversario del Acuerdo de Ginebra, visto por Caracas como la única vía para "alcanzar una solución mutuamente aceptable".

El ministro aseguró que, desde entonces, su país no ha "descansado en apostar" por la vía del diálogo y la diplomacia.

En ese sentido, reafirmó la voluntad del Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado mes, de "seguir avanzando por la vía del entendimiento directo entre las partes".

"No hay ninguna tercera parte, ninguna corte, ningún arbitraje que solucione definitivamente esta controversia. No es posible, no es aplicable", agregó.

El martes, el Ejecutivo venezolano propuso a Guyana "entablar definitivamente una negociación de buena fe" para resolver la controversia, y reiteró que ese acuerdo "sepultó la discusión sobre la validez o invalidez del Laudo Arbitral de 1899 y estableció la obligación" de ambas naciones suramericanas de poner fin a la disputa mediante "un arreglo práctico y mutuamente aceptable".

Este miércoles, Guyana aseguró que continuará "defendiendo su soberanía e integridad territorial por medios legítimos y pacíficos" y que confía en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver la controversia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores guyanés exhortó en un comunicado a Venezuela a renovar su compromiso con el derecho internacional, respetar el proceso judicial en curso ante la CIJ y "abstenerse de realizar acciones o declaraciones que puedan socavar la paz y la estabilidad en la región".

Caracas respondió que Guyana continúa con su "desesperado e irresponsable" intento de desvirtuar sus obligaciones sobre la controversia y reiteró que no reconocerá la jurisdicción de esa corte.